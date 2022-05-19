Ясиноватая, ДНР, 19 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Утром 19 мая город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) дважды подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град» со стороны киевских боевиков. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрелы Ясиноватой со стороны украинских нацистов были зафиксированы в 07:35 и 07:40 (совпадает с мск) и в ходе них по городу было выпущено в общей сложности 15 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области обязал местную жительницу уплатить штраф за дискредитацию Вооружённых сил России.