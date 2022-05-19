Курск, , 08:11 — REGNUM Во время последней атаки киевских боевиков на приграничный поселок Теткино Курской области погиб один человек, сообщил 19 мая глава региона Роман Старовойт.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, погибший был водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод, по которому было нанесено несколько ударов, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле двух населённых пунктов в Курской области с украинской территории написал 18 мая в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

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