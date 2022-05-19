Курск, 19 мая 2022, 08:11 — REGNUM Во время последней атаки киевских боевиков на приграничный поселок Теткино Курской области погиб один человек, сообщил 19 мая глава региона Роман Старовойт.
По предварительным данным, погибший был водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод, по которому было нанесено несколько ударов, добавил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле двух населённых пунктов в Курской области с украинской территории написал 18 мая в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
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