Донецк, 19 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Атака зафиксирована в 7:30. Боевики применили установку БМ-21 «Град». Со стороны Авдеевки было выпущено десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли из артиллерии Донецк.