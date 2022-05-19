Москва, , 08:10 — REGNUM Рубль с открытия торгов на Мосбирже 18 мая сразу перешел в наступление по всем фронтам на фоне сохраняющейся поддержки со стороны экспортеров в виде предложения иностранной валюты на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Ilya

Объем продажи валюты может увеличиться к пику налоговых выплат, который приходится на 25 мая. К закрытию торгов рубль растерял часть прибыли, но все же смог закрыться в плюсе.

По итогам торгов рубль незначительно подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 0,24%, до 63,44 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 66,70 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 79,98 руб.

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $110,61. Рубль продолжит получать поддержку от высоких цены на нефть, а также подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Зона 62,60–63,00 руб. является неплохой поддержкой для покупателей валюты. Тем менее сохраняются высокие риски уйти к уровню 60 руб.

Сейчас против нацвалюты разворачивается новая информационная атака. Агентство Блумберг сообщило, что после 25 мая в России может быть дефолт.

Именно в этот день закончится лицензия OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает проводить транзакции по обслуживанию внешнего долга РФ.

27 мая Минфину предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций. Белый дом планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты.

Рубль сейчас отвязан от внешних факторов из-за ограничительным мер ЦБ РФ и практически не реагирует на негатив.

Регулятор смягчит удар по рублю, если Штаты решатся создать искусственный дефолт России и кинуть своих же инвесторов. Деньги для обслуживания долга есть.

Министр финансов Антон Силуанов также сообщил, что отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. По мере стабилизации ситуации в российской экономике ограничения будут сниматься.

20 мая ожидается движение в диапазоне 62,60–64,20 руб. 21 мая возможен пробой пробой верхней границы перед выходными.

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