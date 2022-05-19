Абакан, , 08:09 — REGNUM В Хакасии посевная кампания выполнена наполовину. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Посевная Gtrk-kaluga.ru

Уточняется, что яровой сев составил 61 тыс. га, в том числе 38,8 тыс. га пшеницы (89,4%), 3,6 тыс. га ячменя (75,5%), 8,4 тыс. га овса (27,3%), 206 га овощей (50%).

Масличные культуры в республике посеяны на площади в 7645 га.

Как подчеркнули в минсельхозпроде, полевые работы затягиваются из-за погодных условий. Длительный засушливый период не дает вести сев по графику, сказывается нехватка влаги в почве.

По прогнозам синоптиков, в Хакасии после 20 мая ожидаются небольшие умеренные дожди, но сильного снижения температуры воздуха не будет.

Добавим, в республике по сравнению с 2021 годом более чем в два раза выросли объёмы посадки картофеля. К 19 мая высажено уже 191 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области труженики села выполнили план весеннего сева на 74%.

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