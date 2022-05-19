Улаганский район, Алтай, , 08:08 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай организованы поиски двух пропавших жителей села Балыкча. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, вечером 18 мая в 1 км выше от устья реки Чулышман произошёл несчастный случай. В результате пропали два человека.

«Организованы поиски с привлечением спасателей поисково-спасательного отряда Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай в количестве 5 человек и 1 единицы техники. В поисковых мероприятиях участвуют местные жители», — отметили в ведомстве.