п. Тёткино, , 08:07 — REGNUM Фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела поселка Теткино в Курской области с украинской стороны, опубликовал 19 мая в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Обстрел Mil.gov.ua

На выложенных в интернет фотографиях засняты поврежденные в результате обстрела здания и хозяйственные постройки, разбитые окна, воронки от взрывов, а также осколки, найденные на месте прилетов боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле поселка Теткино в Курской области со стороны Украины погиб один человек.