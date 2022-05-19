Оренбург, , 08:06 — REGNUM В центре Оренбурга 19 мая ограничивают движение транспорта в районе перекрёстка улиц 8 Марта и Володарского. Специалисты осуществляют восстановление участка, где произошёл провал асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из-за восстановительных работ изменится движение общественного транспорта. Для автобусов участок будет закрыт, места посадки пассажиров временно переносятся. На участке от ул. 8 Марта по направлению к ул. Комсомольской будет ограничено движение по крайней правой полосе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в центре города произошло обрушение асфальта. Причиной провала назван повреждённый ливневый коллектор. Просадка дорожного полотна вызвана вымыванием грунта подземными водами.

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