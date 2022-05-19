Нарьян-Мар, , 08:06 — REGNUM Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 8 июня 2022 года планирует выбрать проектировщика и подрядчика на многоквартирный жилой дом по улице Хатанзейского в Нарьян-Маре. Стартует тендер с ценой 894 745 700 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Строительство

Работы по разработке всей необходимой документации, включая её согласование с контролирующими органами, и строительство дома должны завершить не позднее 1 декабря 2024 года. Инвестиционный проект реализуют в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

Под дом выбран земельный участок площадью 6 115 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, надел имеет разрешенное использование — среднеэтажная жилая застройка, кадастровую стоимость — 8 406 643,34 рубля.

Дом должен быть семиэтажным с общей площадью 138 квартир не менее 6982 кв. м. Предполагают одно, двух-, трёх и четырёхквартирные жилые помещения.