Чита, 19 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 19 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 585 (+27 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 718 пациентов (+35 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2675 человек (0 за сутки).

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В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 22 человека находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), один (0 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 341 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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