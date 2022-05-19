Уфа, , 08:33 — REGNUM Новым депутатом госсобрания Башкирии стал директор сети книжных магазинов Эдуард Саитбаталов. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Сообщается, что в госсобрании он заменит Айгуль Гарееву, которая занимала должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения. Кандидатура Саитбаталова была выдвинута региональным отделением «Единой России» и утверждена Центральной избирательной комиссией Башкирии.

«Эдуард Вильевич имеет богатый опыт общественной и парламентской деятельности. Он является инициатором многих просветительских мероприятий, участвует в благотворительных программах, руководит региональным партийным проектом «Образовательные стандарты второго поколения», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что Саитбаталов был депутатом пятого созыва госсобрания.

«Хорошо зарекомендовал себя в составе комитета по образованию. Вопрос о профиле его работы и включении в состав конкретного комитета будет решен позже — с учетом его пожеланий и компетенций», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Чертороева стала депутатом госсобрания Башкирии.