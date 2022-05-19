Нью-Дели, 19 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Индии вышел на свободу Пераривалан — один из осужденных за участие в организации убийства в 1991 году бывшего премьер-министра Раджива Ганди. Об этом 19 мая сообщает телеканал NDTV.

intoday.in Раджив Ганди

Решение об освобождении Пераривалана принял Верховный суд Индии, сославшийся на свои «особые полномочия» и учитывающий образцовое поведение осужденного в тюрьме, в том числе получение им нескольких учёных степеней.

Телеканал отмечает, что прекращение пожизненного заключения одного из участников заговора против Раджива Ганди может послужить прецедентом для последующего освобождения остальных шести осужденных.

Напомним, Раджив Ганди погиб во время предвыборного митинга в населённом пункте Шриперумбудур в южном штате Тамилнад в результате взрыва начинённой взрывчаткой гирлянды, надетой на него террористкой-смертницей. Следствие установило, что убийство известного в стране политика было организовано сепаратистской группировкой «Тигры освобождения Тамил Илама». По версии следствия, бывший тогда студентом Пераривалан предоставил батарею для взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года главный министр правительства индийского штата Тамилнаду Эддапади Каланисвами заявил, что просьба об освобождении обвиняемых в убийстве Раджива Ганди будет незамедлительно направлена федеральному правительству.