Луганск, 19 мая 2022, 07:59 — REGNUM Последствия обстрелов поселка Донецкий в последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков со стороны вооруженных украинских формирований были зафиксированы следователями СК РФ. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

Отмечается, что следователи изучали образовавшиеся в результате обстрелов разрушения. Также ими было найдено несколько снарядов реактивных систем залпового огня, включая неразорвавшиеся.

При этом поселок Донецкий находится рядом с линией соприкосновения и регулярно обстреливается со стороны киевских боевиков, из-за них в населенном пункте разрушено 20 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё трое военнослужащих из Омской области.