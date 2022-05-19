Луганск, 19 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Последствия обстрелов поселка Донецкий в последствия обстрелов поселка Донецкий в ЛНР со стороны украинских силовиков со стороны вооруженных украинских формирований были зафиксированы следователями СК РФ. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что следователи изучали образовавшиеся в результате обстрелов разрушения. Также ими было найдено несколько снарядов реактивных систем залпового огня, включая неразорвавшиеся.

При этом поселок Донецкий находится рядом с линией соприкосновения и регулярно обстреливается со стороны киевских боевиков, из-за них в населенном пункте разрушено 20 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё трое военнослужащих из Омской области.