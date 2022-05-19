19 мая 2022 | Время чтения 1 мин

В Италии вандалы повредили плиту на могиле ветерана Великой Отечественной войны. Пользователи соцсетей считают, что это результат культивируемой властями ненависти к России.

Владимир Бадмаев, , 08:20 — REGNUM В итальянском городке Джардини-Наксос в провинции Мессина неизвестные вандалы повредили погребальную плиту на могиле ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Старцевой. Об этом сообщили в генконсульстве России в Палермо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вандалы Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

Ветеран проживала на Сицилии и умерла в 2021 году в возрасте 100 лет.

«Сорвана табличка с её именем/фамилией и датами рождения/смерти. Имеются следы неудачной попытки оторвать и её фотографию», — отметили дипломаты.

Для восстановления таблички инициативная группа организовала сбор средств, в котором консульство предложило принять участие и итальянцам.

Пользователи соцсетей в связи с этим возмутились выходкой вандалов, попросив прощения от имени нормальных жителей страны. Многие считают, что это результат культивируемой на Западе ненависти к России.

«Мне стыдно, и я прошу прощения от имени всех итальянцев, здоровой части страны, которая всё ещё способна рассуждать и любит вас», — прокомментировала Лоредана К.

Украинские националисты Antanana

«Позорная акция, но подобные инциденты происходили и происходят и против могил итальянских патриотов. Это результат исторического ревизионизма и безудержного невежества, за которое несут ответственность даже «левые» (так сказать) в Италии. Надо очистить мир от фашистской мрази», — отметила Розита И.

«Они утратили все ценности, всю человечность, как это ни печально», — пишет Мария Грация Ф.

«К счастью, есть закон против расизма, хотя у нас правительство и СМИ только разжигают ненависть к русской цивилизации (вчера и сегодня). Теперь мы видим результаты. Разрушить могилку… Что за кусок…» — эмоционально отреагировал на произошедшее Элиджио С.

«Всего одно слово, позор! Мне стыдно как итальянцу! Обнимаю всех русских братьев», — заявил Джузеппе Т.

«Я не думаю, что это итальянцы. Видимо, человек, который очень сильно обижен на Россию. Нам, итальянцам, Россия никогда ничего плохого не делала», — добавила Лучана С.

«Невероятно, сколько ненависти эта власть сумела разбудить в итальянском народе. В народе, который всегда выделялся своей добротой и гостеприимством!» — заключил Маури М.

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