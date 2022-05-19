Ереван, 19 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Начальник полиции Армении Ваге Казарян в ходе встречи 18 мая с представителями движения «Сопротивление» пообещал принять меры к правоохранителям, которые нарушали закон при задержании протестующих. Об этом объявил на митинге в Ереване один из организаторов протестов, вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

«Начальник полиции сказал там, что деятельность одного человека в настоящее время уже приостановлена, в отношении 37 человек назначено служебное расследование, возбуждены более десятка уголовных дел», — отметил Сагателян.

Он также сообщил, что в полиции пообещали возвратить 80 автомобилей, конфискованных у участников протестных автопробегов. Лидер протестующих также рассказал, что потребовал от силовиков прекратить применять несоразмерную силу к участникам акций.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В последние дни они стали шире. Протестующие блокируют улицы, 18 мая они добились прекращения работы метро на несколько часов.