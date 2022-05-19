Куала-Лумпур, , 07:58 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 630 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2017 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 483 295 случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом к 19 мая в стране выздоровели 4 417 694 пациента. В настоящее время в Малайзии числится 29 971 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 38 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 20 нуждаются в кислородной поддержке.