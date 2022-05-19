Москва, , 07:57 — REGNUM Свой пост в Московском государственном университете оставил заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики, член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский и уехал в США. Об этом 18 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

МГУ Dmitry A. Mottl

«Спустя 16 лет я оставил свою должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации в Московском государственном университете и уехал из страны», — написал Засурский, отметив в качестве местоположения к публикации город Сан-Франциско.

Кроме того, Засурский сообщил о закрытии своей газеты «Частный корреспондент». В качестве причины отъезда Засурский назвал поиск единомышленников и варианты продвижения в области климатических коммуникаций и теории нормативных коммуникаций. Засурский указал на свою сильную обеспокоенность «климатическим кризисом», и пояснил, что приехал в США, так как здесь больше технологических возможностей для того, чтобы изменить ситуацию в данной области.

Напомним, Иван Засурский — журналист и общественный деятель, кандидат филологических наук, внук президента журналистского факультета МГУ Ясена Засурского, который скончался в 2021 году на 92-м году жизни.