Южно-Сахалинск, 19 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. На Сахалине в 2022 году из аварийного жилья расселят 5 тыс. человек. К маю уже получили квартиры 1100 жителей островного региона, об этом 19 мая в хоте отчета перед депутатами областной думы о деятельности правительства Сахалина сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

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Новое жильё ввели в эксплуатацию в Поронайске, Корсакове, сёлах Углезаводск и Стародубское Долинского района, селе Зональное Тымовского района и в райцентре, на Итурупе.

«Мы держим курс на ускоренное расселение людей из аварийных домов. Благодаря этому Сахалинская область первой в стране приступила к реализации новой программы расселения аварийного жилфонда, удалось привлечь федеральные ресурсы. Мы существенно нарастили объемы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тысячи «квадратов» — это порядка 7 тысяч квартир. В этом году намерены держать планку», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье расселили из аварийного жилья более 2,3 тыс. человек — в 11 муниципалитетах выполнили программу по переселению досрочно. Этому в значительной степени способствовал нацпроект «Жильё и городская среда».