Иркутск, , 07:50 — REGNUM В Иркутской области за 18 мая удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 1140,6 га, сообщает талерам-канал правительства региона. Отмечается также, что в локализованном состоянии находятся восемь очагов, их общая территория составляет 9527 га. В процессе локализации оказались 14 (9712,5 га).

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Также известно, что на земле с пожарами боролись 419 сотрудников лесопожарных формирований, 305 мобилизованных граждан, 285 единиц техники.

Самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России обработал 5 тыс. м огненной кромки на лесном пожаре в Усть-Удинском районе, сбросив 189 тонн воды. Авиационный мониторинг 18 мая осуществляли 12 самолётов. 2 вертолёта Ми-8 перевозили десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 мая сообщалось, что в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров

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