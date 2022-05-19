Екатеринбург, 19 мая 2022, 07:52 — REGNUM Представители уральского казачества поддержали инициативу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, предложившего привлечь их к патрулированию улиц. Такая мера призвана предотвратить акты вандализма на улицах города, сообщили журналистам в мэрии.
По словам атамана Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» Пятого отдела Оренбургского казачьего войска Игоря Ермакова, создание бригад для патрулирования улиц является современным решением. «Я помню, как будучи старшеклассником патрулировал улицы в составе добровольной народной дружины, и это было действенной мерой. Почему бы сейчас не создать нечто подобное? Можно привлекать и нас — казаков, и другие общественные организации. Это было бы полезно и для молодёжи», — отметил Ермаков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в ходе заседания «Совета неравнодушных» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил привлекать казаков для борьбы с вандалами. Он также признал, что полиция не справляется с проблемой вандализма.
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