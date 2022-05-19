Екатеринбург, 19 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Представители уральского казачества поддержали инициативу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, предложившего привлечь их к патрулированию улиц. Такая мера призвана предотвратить акты вандализма на улицах города, сообщили журналистам в мэрии.

ИА REGNUM Казаки

По словам атамана Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» Пятого отдела Оренбургского казачьего войска Игоря Ермакова, создание бригад для патрулирования улиц является современным решением. «Я помню, как будучи старшеклассником патрулировал улицы в составе добровольной народной дружины, и это было действенной мерой. Почему бы сейчас не создать нечто подобное? Можно привлекать и нас — казаков, и другие общественные организации. Это было бы полезно и для молодёжи», — отметил Ермаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в ходе заседания «Совета неравнодушных» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил привлекать казаков для борьбы с вандалами. Он также признал, что полиция не справляется с проблемой вандализма.