Пекин, , 07:47 — REGNUM Официальные данные показали, что цены на свинину в Китае выросли на прошлой неделе, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

С 9 по 13 мая средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, составила 20,67 юаня (около $3,1) за килограмм, увеличившись на 3,2% за неделю. Цена была на 15,4% ниже, чем год назад.

Китай ввел трехуровневую систему раннего предупреждения, чтобы поднять тревогу в связи с чрезмерными взлетами и падениями цен на свиней.

Животноводческим фермам и домашним хозяйствам рекомендуется принимать разумные решения в отношении производства и эксплуатации для поддержания стабильности производственных мощностей по выращиванию свиней.