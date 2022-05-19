Екатеринбург, 19 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области обязал местную жительницу уплатить штраф за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом пишут СМИ.

Argumenti.ru Приговор

По данным TagilCity.ru, во время его проведения художница держала в руках ленты с незаконными надписями. За это её оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за подобное правонарушение трижды был оштрафован экс-спикер гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман.