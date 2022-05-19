Тегеран, , 08:38 — REGNUM 18 мая первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что его страна приветствует всестороннее расширение отношений с африканскими странами, включая Гану. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер встретился и провел переговоры с министром культуры, искусства и туризма Ганы Мохаммедом Авалом Ибрагимом в Тегеране.

Подчеркнув, что правительство Ирана заинтересовано в укреплении отношений с Ганой, Мохбер заявил, что объем экономических отношений между двумя государствами должен увеличиться, поскольку расширение сотрудничества и отношений с африканскими странами является одним из приоритетов внешней политики Ирана.

Говоря о гуманитарной деятельности Исламской Республики в Гане, он отметил, что Иран готов оказать помощь Гане в различных жизненно важных сферах.

Указав на ключевую роль Ганы в продвижении мира, Мохбер сообщил, что африканское государство занимает авторитетное место в Движении неприсоединения.

Мохаммед Авал Ибрагим, со своей стороны, подчеркнул, что увеличение объема экономических и торговых отношений с Исламской Республикой Иран очень важно для африканской страны. Он также отметил, что правительство Ганы готово укреплять и расширять сотрудничество с Исламской Республикой Иран.