Мариуполь, ДНР, 19 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Языческое капище и предметы языческого и сатанинского культов были найдены на базе боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости, видеоматериалы были выложены в телеграм-канале агентства.

Николай Рерих. Идолы. 1901

В одной из казарм, где проживали рекруты группировки боевиков, была найдена грамота за первое место в турнире по боксу, который проводился в батальоне, грамота была выписана на имя древнеславянского божества Ярило.

Кроме того, был обнаружен стенд с наклеенными на нём языческими и сатанинскими символами в довольно большом количестве. Причём здесь рядом с персонажами из скандинавской мифологии, такими как волк Фенрир, располагались изображения сатаны, а также перевёрнутые пентаграммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, судьбу украинских военных преступников и нацистов должен решать суд.