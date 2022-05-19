Токио, , 07:28 — REGNUM Импорт товаров из России в Японию резко вырос в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба японского минфина.

Япония

По данным ведомства, объем российского импорта в Японии в апреле составил 187,1 млрд иен (около $1,45 млрд). Таким образом, рост составил 67,3%. Японские власти связывают это с ростом стоимости энергоносителей.

При этом в апреле 2022 года сократился экспорт из Японии в Россию на 69,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В абсолютных цифрах этот показатель составил 23,77 млрд иен (около $184 млн).

Минфин Японии отмечает, что за апрель был зафиксирован рекордный показатель по уровню импорта в Японию с 1979 года. По сравнению с апрелем 2021 года рост составил 28,2%.