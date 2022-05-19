Тегеран, 19 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 18 мая Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи поблагодарил власти, занимающиеся вопросами народонаселения, отметив, что омоложение человеческих ресурсов и защита страны от старения населения являются важнейшей политикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

В послании Верховный лидер подчеркнул, что поиск способа защитить страну от старения населения является важнейшим элементом политики страны в долгосрочной перспективе.

Он отметил, что правительству необходимо приложить усилия для увеличения численности населения, восстановления человеческих ресурсов и защиты семьи, что является одной из самых важных обязанностей государства перед народом.

Верховный лидер подчеркнул: «Исследования в этой области показали, что такую политику необходимо выдвигать на передний план, предотвращая при этом возможные убытки в будущем».