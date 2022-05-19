Астана, 19 мая, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Сенат парламента Казахстана принял законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном противостоянии незаконному перемещению ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

ShinRyu Forgers Радиоактивные отходы

После проект закона поступит на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Указанный договор был подписан еще в июне 2018 года в рамках визита бывшего казахстанского главы Нурсултана Назарбаева в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что строительство в республике атомной электростанции (АЭС) является самым перспективным решением из-за угрозы дефицита электроэнергии в будущем. 30 марта министр образования республики Асхат Аймагамбетов объявил, что его ведомство запустило программу подготовки специалистов для работы на АЭС.