Иркутск, , 07:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 19 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8650 человек, причём за последние сутки не умер ни один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 147 (+109 за сутки). Госпитализированы 354 (+14 за сутки). В то же время выздоровели 288 576 пациентов (+67 за сутки).

Ещё 685 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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