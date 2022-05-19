Тегеран, 19 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. 18 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 244 человек, причем восемь иранцев погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще восемь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 244», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19, при этом 56 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 026 733 пациента из общего числа 7 229 074 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 752 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 464 445 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 747 257 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.