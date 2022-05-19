Тегеран, , 08:17 — REGNUM Иран обслуживает множество клиентов на нефтяном рынке и продолжает продавать нефть по хорошей цене, заявил министр нефти Джавад Овджи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 мая.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем не менее, Исламская Республика находится в поиске новых рынков сбыта», — сообщил Овджи журналистам по итогам заседания кабинета министров.

Отвечая на вопрос о плане правительства в отношении наукоемких компаний, министр отметил, что власти страны запланировали целый ряд нормативных актов для поддержки компаний, работающих в нефтегазовой сфере.

Также по поводу газового месторождения Араш министр нефти заявил, что министерство иностранных дел Ирана проводит консультации с Кувейтом и Саудовской Аравией для урегулирования спора по этому вопросу.

В связи с этим министерство нефти объявило 27 марта, что оно провело необходимые исследования по разработке и бурению на месторождении Араш — совместном газовом месторождении Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии.