Тегеран, 19 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Иран обслуживает множество клиентов на нефтяном рынке и продолжает продавать нефть по хорошей цене, заявил министр нефти Джавад Овджи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

«Тем не менее, Исламская Республика находится в поиске новых рынков сбыта», — сообщил Овджи журналистам по итогам заседания кабинета министров.

Отвечая на вопрос о плане правительства в отношении наукоемких компаний, министр отметил, что власти страны запланировали целый ряд нормативных актов для поддержки компаний, работающих в нефтегазовой сфере.

Также по поводу газового месторождения Араш министр нефти заявил, что министерство иностранных дел Ирана проводит консультации с Кувейтом и Саудовской Аравией для урегулирования спора по этому вопросу.

В связи с этим министерство нефти объявило 27 марта, что оно провело необходимые исследования по разработке и бурению на месторождении Араш — совместном газовом месторождении Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии.