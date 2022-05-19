Тегеран, , 09:16 — REGNUM 18 мая посол Туркменистана в Иране Ахмад Какабаевич Гурбанов заявил, что 13-е правительство Исламской Республики за короткое время далеко продвинуло текущие отношения между Тегераном и Ашхабадом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг Туркмении

Гурбанов сделал это заявление на встрече с управляющим директором информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери. Он охарактеризовал IRNA как достоверный и официальный источник новостей, заявив, что агентство всегда публикует «сбалансированные новости».

«Иран и Туркменистан обладают потенциалом для сотрудничества», — отметил он, подчеркнув, что IRNA может оказать содействие в укреплении отношений между двумя странами.

Курбанов также упомянул о возобновлении эксплуатации газопроводов из Ирана в Туркменистан во время президентства Ибрагима Раиси.

«Учитывая ситуацию в Европе и России, весь транзитный маршрут может проходить через Иран и Туркменистан, и в связи с этим необходимо обеспечить необходимую инфраструктуру», — подчеркнул туркменский дипломат.

Между тем, Надери заявил, что политика действующего правительства Ирана заключается в развитии отношений с соседями, в связи с чем отношения с Туркменистаном представляют значительный интерес.