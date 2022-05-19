Тегеран, 19 мая, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Прибывшая в Оман иранская делегация провела целый ряд встреч и подписала несколько соглашений с оманской стороной, заявил генеральный директор Арабского и африканского офиса иранской Организации содействия торговле (TPO) Фарзад Пилтан. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 18 мая.

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Как отметил чиновник, высокопоставленная торговая делегация посетила Оман накануне визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Маскат. Пилтан подчеркнул, что иранскую делегацию возглавляет президент TPO Али Реза Пейманпак.

Пейманпак, который также является заместителем министра промышленности, провел переговоры с министром транспорта, связи и информационных технологий Омана, главой судоходной компании, главой торгово-промышленной палаты и управляющим директором центрального банка.

Переговоры были сосредоточены на необходимости развития морского транспорта, активизации транспортных возможностей для расширения многосторонних и двусторонних отношений в регионе, а также увеличения доли Ирана на региональном рынке.

Кроме того, иранская делегация встретилась с сотрудниками посольства Ирана в Омане.