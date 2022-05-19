Тегеран, , 07:16 — REGNUM 18 мая посол Таджикистана в Тегеране охарактеризовал ситуацию в Исламской Республике Иран как подходящую для расширения культурного взаимодействия с соседними странами, в частности с Таджикистаном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захеди сделал это замечание в интервью Mehr News во время посещения 33-й Тегеранской международной книжной ярмарки, выразив надежду, что дальнейшее культурное сотрудничество между Ираном и Таджикистаном будет развиваться активнее, чем когда-либо.

«Ирано-таджикские культурные отношения находятся на очень хорошем уровне, что ведёт к укреплению связей в остальных сферах», — отметил Захеди, подчеркнув: «Наши народы имеют множество общих черт. Эти общие черты на самом деле являются очень подходящей основой для укрепления культурных отношений между Ираном и Таджикистаном».

По словам посла, делегация из 25 представителей власти Таджикистана приняла участие в Тегеранской книжной ярмарке, что могло бы способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.

Выразив надежду на продолжение такого рода сотрудничества, он отметил, что месяц назад Тегеран посетила таджикская культурная делегация, в том числе представители двух известных театров, которые получили высокую оценку специалистов по культуре в Иране.