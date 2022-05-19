Токио, , 07:07 — REGNUM Полиция Японии арестовала 24-летнего безработного Сё Тагути, проживающего в японском городе Абу, за то, что мужчина незаконно присвоил государственную помощь в размере 46,3 млн иен ($360 тысяч). Об этом 19 мая передает телеканал TBS.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

Он получил деньги по ошибке. Чиновник, занимавшийся распределением пособий среди местных жителей с низкими доходами направил всю сумму, выделенную для поддержки нуждающихся, Тагути, который был указан в списке первым.

Безработный смог за несколько дней растратить полученные деньги на азартные игры. Мужчина знал о том, что деньги предназначались не ему и признал свою вину после ареста. Тагути объяснил свои действия надеждой на крупный выигрыш.

Преступник обещает постепенно вернуть государству всю сумму. Правоохранительные органы также планируют привлечь к ответственности и чиновника, который по халатности перевел средства на счет Тагути и оставил других людей без финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта власти Уганды «ошибочно» перевели на счет угандийского посольства в Китае сумму, в 9 раз превышающую необходимый размер — $538,2 тыс. вместо $61,8 тыс.

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