Москва, , 07:05 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» в удовлетворении иска к АО «Информтехника и связь». При этом суд удовлетворил встречный иск в полном объёме. Детали дела не сообщались, так как его закрыли от общественности из-за наличия в материалах документов с грифом «Секретно». Вердикт еще может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Концерн «Алмаз-Антей»

В деле, начатом в апреле 2021 года, речь шла о взыскании не отработанного аванса в размере 214 млн рублей.

В мае 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Нариманидзе — «в иске отказать полностью, встречный удовлетворить полностью».

Ещё в июне 2021 года суд довёл «до сведения лиц, участвующих в деле, что от АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей» для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющий гриф «Секретно». После этого слушания стали проходить в закрытом режиме. Детали встречного иска из-за этого не известны.

В споре третьим лицом участвовало Минобороны России.

Напомним, компания-ответчик работает в сфере производства современных средств связи.