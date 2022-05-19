Красноярск, 19 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика после нападения домашней собаки. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

18 мая во дворе частного дома в Красноярске обнаружили тело ребёнка с укусом в области шеи. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, мальчик проживал в доме вместе со своими родителями. Вечером он гулял во дворе своего дома. В какой-то момент на ребёнка набросилась домашняя собака и укусила его за шею. Мальчика нашёл вышедший из дома отец. Мать в это время была на работе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевой прокуратуры, собака укусила ребёнка за шею, повредив сонную артерию.