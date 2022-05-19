Токио, 19 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи представляет собой потенциальную угрозу Японии и всему миру. Такое заявление сделал 19 мая генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Мацуно указал на неприемлемость развития ракетно-ядерной программы КНДР, так как оно несёт угрозу безопасности всего международного сообщества. Генсек правительства Японии заверил, что Токио продолжит сотрудничество с Вашингтоном и Сеулом, цель которого — полная денуклеаризация Северной Кореи.

Также Мацуно уточнил, что Япония на постоянной основе занимается сбором и анализом информации, связанной с развитием вооружения КНДР. При этом Мацуно не стал комментировать слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, выразившего опасения, что КНДР может провести очередное испытание своего вооружения во время визита президента США Джозефа Байдена в Японию.

Сам Салливан заявил, что США готовы к любому возможному сценарию развития событий.