Южно-Сахалинск, , 06:56 — REGNUM На Сахалине проведут капитальный ремонт на 135 общественных территориях, а также ещё более 1000 дворов получат новый облик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства островного региона.

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«Создание комфортной среды — одна из важнейших задач. Причем не только в новых микрорайонах, но и в уже существующих. И состояние дворов один из самых востребованных вопросов, который поднимают жители области. Раньше мы делали только капитальный ремонт», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Отмечается, что в рамках текущего ремонта дворов обновят детские площадки, входные группы подъездов, кое-где и самих подъездов, посадят деревья, кустарники и цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по программе «1000 дворов» будет благоустроенно больше территорий, чем планировалось изначально.