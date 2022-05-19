Омск, 19 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погибли ещё трое военнослужащих из Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

В бою пали лейтенант Никита Пахомов, ефрейтор Азамат Хаиржанов, рядовой Станислав Монахов.

Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким погибших земляков. «Омские воины показали пример высочайшего патриотизма и беззаветного служения Родине. Вечная память!» — подчеркнул губернатор региона Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине ещё четверых омских военнослужащих.