Тбилиси, 19 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Тбилиси и Батуми состоялись марши солидарности с приговорённым к тюремному сроку владельцу телеканала Никой Гварамией, сообщает 18 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Шествие в Тбилиси началось с площади Республики, затем переместилось к парламенту и завершилось митингом у штаб-квартиры телеканала «Мтавари архи».

На митинге собрались представители различных СМИ, гражданские активисты и политики. Они выразили солидарность с Гварамией и «Мтавари архи» и заявили, что Гварамия является политзаключенным и должен быть немедленно освобождён.

Напомним, что решением Тбилисского городского суда Гварамия был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы за хищения 6,8 млн. лари ($ 2,3 млн.) у телеканала «Рустави 2».