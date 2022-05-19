Астрахань, 19 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Астрахани в ночь на 19 мая потушили возгорание в доме и гараже, расположенных в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

По информации ведомства, пожар по адресу 1-й проезд 2-я Берёзовая, 21 возник 18 мая в 21:39 по местному времени. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что произошло возгорание кровли и внутренней отделки жилого дома, а также примыкающего к дому гаража на общей площади 150 квадратных метров.

В 23:42 пожар был локализован, в 00:03 19 мая — ликвидирован.

В тушении огня был задействован 21 человек личного состава, а также семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека.