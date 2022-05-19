Екатеринбург, 19 мая, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Свердловской области будут серийно выпускать самолёты «Байкал». Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: midural.ru Самолёт Байкал

Девятиместный «Байкал» придёт на смену лайнеру Ан-2. Первый свой полёт он совершил в январе. Сейчас формируется производственная программа, согласно которой планируется выпускать ежегодно до 20 самолётов и более. Первые коммерческие поставки намечены на 2023 год.

Также в регионе собираются расширить производственные площади для создания таких самолётов. В планах — корпус под «Байкал» площадью 6,5 тыс. кв. метров.