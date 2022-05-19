Кабул, 19 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. По меньшей мере 200 случаев заболевания неизвестной инфекцией выявили в провинции Забуль на юге Афганистана, 18 мая сообщила газета «Хашт-э субх» со ссылкой на руководителя регионального отдела здравоохранения Абдулу Хакими.

James Purschwitz Афганистан

Чиновник отметил, что несколько десятков пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения города Калат. Часть направленных в больницы людей находится в критическом состоянии. Хакими также отметил, что симптомы заболевания схожи с холерой. Вместе с тем врачи еще не установили точный диагноз заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в автономном сообществе Мадрид в Испании предварительно подтвердили первые семь фактов заражения людей оспой обезьян.