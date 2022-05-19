Веллингтон, , 06:37 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9 091 случай локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия. Путешествие tpsdave

По ее данным, 3233 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг COVID-19 в стране. Также случаи заражения зафиксированы во всех регионах Новой Зеландии. Кроме того, 90 заболевших коронавирусной инфекцией выявили при въезде на новозеландскую территорию.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с COVID-19. В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 411 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 12 помещены в палаты интенсивной терапии или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 075 177 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.