Амгинский район, , 06:28 — REGNUM В Амгинском районе вынесен приговор 55-летнему мужчине, который признан виновным в смерти человека по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Трактор Антон Афанасьев © ИА REGNUM

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В суде установлено, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения ехал на тракторе, уснул за рулем и опрокинул транспорт. В результате ДТП, получив травмы несовместимые с жизнью, умер пассажир, находившийся в кабине.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургский области из-за пьяного автовладельца произошла авария.