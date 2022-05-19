Марьяновский район, Омская область, 19 мая, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства двоих бездомных в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Фигуранты дела — трое жителей рабочего посёлка Марьяновка. Они обвиняются по пп. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление»).

По данным следствия, 15 августа 2021 года в Марьяновке 20-летний Александр Поздняков и двое его 17-летних друзей употребили спиртное и пришли в заброшенный дом, где ранее жил Поздняков.

Увидев в доме 40-летнего мужчину без определённого места жительства, они беспричинно избили его. Через некоторое время обвиняемые встретили этого же мужчину и ещё одного бездомного на площади около железнодорожного вокзала. Приятели завели бездомных в безлюдное место и жестоко избили.

После этого Поздняков и один из 17-летних обвиняемых решили убить бездомных и нанесли им множество ножевых ударов. Ранения оказались смертельными.

Обвиняемые признали вину частично, однако следствию удалось собрать объективные доказательства их причастности к преступлению. Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело будет направлено в областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в отношении 52-летнего жителя Орла.

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