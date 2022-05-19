Тбилиси, , 14:45 — REGNUM В апреле в грузинской столице зафиксировано существенное повышение цен на квартиры, сообщает bm. ge.

Квартира Брусника

Согласно последнему отчёту TBC Capital, средняя цена продажи квадратных метров недвижимости в Тбилиси выросла на 10,7% и достигла $ 899.

По мнению аналитиков, миграция в страну является одним из важнейших факторов роста цен.

В целом, в апреле было зарегистрировано 3329 транзакций, что на 10,3% ниже, чем в марте, но на 9,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на недвижимость выросли во всех районах Тбилиси в апреле, но самые резкие темпы годового роста (+16,1%) наблюдаются в Сабуртало; второе место занимает Диди Дигоми, цены выросли на 14,3%; а в Ваке стоимость недвижимости увеличилась в среднем на 10,9%.

Сабуртало также лидирует в аспекте спроса — 20% от общего количества сделок в апреле приходится на этот район; 18,5% — на Диди Дигоми.